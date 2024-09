Lleida TV estrena avui la nova temporada i potencia els esports

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La nova temporada de Lleida TV arranca avui la seua programació de tardor amb tots els programes principals de la casa. Es manté el prime time amb el Notícies Vespre que s’emetrà diàriament a les 20.30 h, presentat per la directora d’informatius de la cadena, Eva Cortijo, i l’A Diari, conduït per Santi Roig, que s’emetrà, també de forma diària, a les 21.30 h, i vindrà amb més entrevistes i tertúlies. La gran novetat d’aquesta temporada és que el programa El Marcador (dilluns, 21.15 h) passarà a dir-se Lleida en Joc, per incorporar-se a la línia esportiva que programa cada setmana el grup SEGRE. Aquest espai serà presentat íntegrament per Aleix Bergés i comptarà amb un entrevistat cada setmana, més una tertúlia esportiva per comentar els resultats esportius dels clubs lleidatans. El primer entrevistat serà el president del Força Lleida, Albert Aliaga, per parlar del debut del primer equip Hiopos Lleida a l’ACB. A la resta de la graella, destaca el Cafeïna, magazín diari (15.30 h) conduït per Mariví Chacón, que tracta temes socials, culturals, gastronòmics i altres interessos; així com el DiS (dissabtes, 14.00 h), programa en què la cultura és la protagonista i que presenta la subdirectora de SEGRE Glòria Farré.