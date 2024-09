L’actriu Blanca Romero presentarà 'Next Level Chef' a Telecinco

Publicat per europa press

L’actriu Blanca Romero, en el seu primer treball com a conductora d’un programa de televisió, es posarà al capdavant de 'Next Level Chef', el nou talent xou de cuina que Telecinco produeix en col·laboració amb Shine Iberia (Banijay Iberia) i en el qual els xefs Francis Paniego, Marcos Morán i Rakel Cernicharo seran els mentors, segons ha informat Mediaset España.

Semifinalista en la vuitena edició de 'MasterChef Celebrity', Blanca Romero compta amb una dilatada experiència com a actriu en cine i televisió. Va obtenir una nominació als Premis Goya pel paper amb què va debutar a la gran pantalla a 'After' (2009).

Ha format part del repartiment dels llargmetratges 'Los muertos no se tocan, nene', 'Fin', 'El amor no es lo que era' i 'La abadesa'. En televisió, ha donat vida a diversos personatges en sèries com 'Física o Química', 'Bajo sospecha' i 'Bienvenidos a Edén’, entre d’altres.

'Next Level Chef' és l’adaptació espanyola de l’exitós format internacional desenvolupat per Studio Ramsay, la productora del xef Gordon Ramsay, i produït per FOX Alternative Entertainment i Studio Ramsay.

Als Estats Units va protagonitzar l’estrena d’un programa de cuina més vist de la història. La tercera temporada es va estrenar a finals de gener i va obtenir més de set milions d’espectadors en el prime time dominical. Actualment es troba en producció la quarta temporada del format, que serà estrenada abans del final d’any en FOX. Al Regne Unit s’ha emès a ITV1 i França ja prepara la seua adaptació.

Tres grups de cuiners -professionals, amateurs i influencers foodies- hauran de demostrar com s’espavilen a les cuines del programa, que es desenvoluparà en un plató d’estructura vertical dividit en tres nivells amb tres cuines diferenciades: el nivell superior, amb una cuina d’última generació; l’intermedi, amb una cuina estàndard; i el nivell inferior, en el qual només hi haurà una instal·lació precària amb elements bàsics.

Per complicar les proves, els participants disposaran dels ingredients per cuinar en una plataforma mòbil que puja i baixa pel cor de l’estructura, de manera que hauran de decidir amb rapidesa els productes que agafen. Uns tindran la sort de triar bones matèries primeres i d’altres hauran de conformar-se amb les sobres per crear les propostes culinàries amb què seran jutjats pels mentors.