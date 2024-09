'La Revuelta' de Broncano bat 'El Hormiguero' i és líder en audiència

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa de La 1 La Revuelta amb David Broncano com a presentador es va estrenar dilluns passat 9 de setembre i en quatre dies d’emissió ha marcat el seu màxim històric en audiència, convertint-se en líder indiscutible del prime time i guanyant El Hormiguero de Pablo Motos a Antena 3. En la segona entrega va ser el més vist en televisió, més de 5,2 milions de persones van posar en algun moment el programa, que va tenir com a convidada l’actriu Nawja Nimri. El tercer dia va superar la xifra amb 5,8 milions d’espectadors en algun minut del format. Gràcies a La Revuelta La 1 assoleix un 20,5% de quota davant del 16,8% d’El Hormiguero, gairebé 4 punts de diferència. A més, aquesta setmana Telecinco ha cancel·lat Babylon Show de Carlos Latre, que ha durat tres setmanes, i deixa Broncano i Motos com a competidors del prime time.