Buenafuente torna avui a TV3 amb 'Vosaltres mateixos'

Andreu Buenafuente torna aquesta nit a TV3 amb la segona temporada de Vosaltres mateixos. Després de comprovar l’any passat que amb la diversió i la complicitat de la gent es pot fer un bon espectacle televisiu, Buenafuente seguirà en el format per fer riure l’audiència. Així, el popular humorista repassarà cada dilluns l’actualitat amb humor a través d’un monòleg inicial i improvisarà amb alguns espectadors per fer-los protagonistes. Com anteriorment, les entrevistes aniran acompanyades de música en directe de la pianista Laura Andrés i les intervencions des del control del codirector del programa, David Martos, que juntament amb l’equip continuaran preparant sorpreses perquè Buenafuente no abaixi la guàrdia. L’anterior edició va aconseguir una mitjana de 233.000 espectadors i un 15,6 per cent de quota de pantalla.