Andrés Aberasturi lamenta la mort del seu fill per paràlisi cerebral: 'Va tenir una estafa de vida'

El mes de setembre passat, la família del reconegut periodista Andrés Aberasturi va viure un profund dolor amb la pèrdua del seu fill Cristóbal, que va morir als 44 anys després d’una vida marcada per la paràlisi cerebral que li va generar una gran dependència. El mateix Aberasturi va confirmar la trista notícia, optant per un funeral privat i discret en el qual el seu fill va ser acomiadat en la intimitat familiar.

Amb més de mig segle en els mitjans de comunicació, Andrés Aberasturi és una figura influent, i la seua recent participació en el programa Y ara Sonsoles va estar marcada per la tristesa. Durant l’emissió, el periodista va retre homenatge al seu amic i escriptor Jimmy Giménez-Arnau, mort també recentment. "Era un gran escriptor, un cavaller i un creador," va expressar Aberasturi, visiblement commogut per la pèrdua. En aquest context, la presentadora Sonsoles Ónega va aprofitar per transmetre les seues condolences per la recent mort de Cristóbal, destacant l’emotiu llibre que Andrés li va dedicar al seu fill.

Aquest llibre, titulat Cómo explicar-te el món, Cris, publicat el 2016, és un testimoni profund de l’amor d’un pare cap al seu fill i reflecteix l’experiència d’Aberasturi convivint amb la discapacitat de Cristóbal. Al llarg de la seua carrera, el periodista ha treballat per visibilitzar les realitats i dificultats que enfronten les persones amb paràlisi cerebral, generant consciència sobre la situació del seu fill i altres famílies en circumstàncies similars.

Angel Aberasturi i el seu fill Cris, mort recentment.

En una entrevista amb Risto Mejide, Andrés va ser molt clar en expressar el dolor que sentia per la situació del seu fill: "El que viu el meu fill no és una vida, és una estafa de vida." I el 2018, va reflexionar sobre la càrrega emocional que implica cuidar una persona amb discapacitat, qüestionant les decisions que marquen la seua vida: "Cris no viu la vida com la vivim nosaltres. Em sembla una irresponsabilitat terrible decidir per ell".

Finalment, Aberasturi ha destacat en nombroses ocasions el paper crucial de la seua esposa, Guadalupe Páez Vicedo, en la vida de Cristóbal. "La veritable protagonista de la vida de Cris és la seua mare," va afirmar, subratllant la dedicació i l’amor incondicional que ella va brindar al seu fill.