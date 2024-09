Dos telenovel·les espanyoles competeixen en els International Emmy Awards

Dos de les ficcions més destacades de la televisió espanyola, La Promesa (Bambú Produccions) i La Moderna (Bumerang TV), han estat seleccionades com a finalistes en els prestigiosos International Emmy Awards dins de la categoria de telenovel·les. Ambdues produccions competiran amb altres ficcions internacionals, com la turca Safir i Rigo. Aquestes nominacions reflecteixen l’alt nivell de qualitat de les sèries diàries a Espanya, destacant-se tant en les seues històries com en els seus guions i muntatges.

Les ficcions de sobretaula o access prime time, com 4 estrelles, no només aconsegueixen gran èxit en el públic espanyol, sinó que també són valorades internacionalment. Els guanyadors dels Premios Emmy Internacional s’anunciaran dilluns vinent 25 de novembre a Nova York. Abans de la gala, els nominats participaran en diversos esdeveniments i presentacions en un festival que se celebrarà durant tres dies a la mateixa ciutat.

La trama de 'La Promesa'



Ambientada el 1913, La Promesa es desenvolupa en un moment on el món sembla estar a punt del caos, encara que alguns llocs, com el Palacio La Promesa, propietat dels Marquesos de Luján, es mantenen en pau. A la vall de Los Pedroches, una dona busca revenja per la mort de la seua mare i la desaparició del seu germà. Enmig d’aquest fosc propòsit, una intensa història d’amor començarà a florir. Serà capaç d’oblidar els que van destruir la seua vida?

La història de 'La Moderna '

A Madrid, 1930, un clima d’agitació política i social afecta profundament els seus habitants. Tanmateix, al saló de te La Moderna, situat a prop de la Porta del Sol, l’ambient és un recés de pau per a la classe alta madrilenya. Aquest exclusiu local és conegut per la seua brioixeria, pastissos i te d’alta qualitat. No obstant, darrere d’aquesta façana brillant, s’oculten les històries de les dones que allà treballen, atenent discretament els clients sense fer soroll. Aquestes empleades, protagonistes de la sèrie, representen un reflex de la desigualtat i els contrastos socials de l’època