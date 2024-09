Vall Salvatge: intrigues, passió i traïcions al segle XVIII"

La sèrie històrica Valle Salvatge transporta als espectadors al segle XVIII, en plena època del regnat de Carles III, amb una trama carregada de passió, traïcions i intrigues familiars. Aquesta ambiciosa producció, creada per l’equip darrere de La Promesa, presenta una narrativa envoltant que segueix personatges que aviat es convertiran en els favorits del públic, interpretats per actors de renom com José Manuel Seda i Manuela Velasco.

La història gira entorn d’Adriana, una jove que arriba des de la vila de Madrid per contreure matrimoni amb un home que no estima. La seua arribada la situa entre dos famílies enfrontades a la vall: els Gálvez de Aguirre, que resideixen a la majestuosa Casa Gran i oculten profunds secrets rere la seua façana de perfecció, i els Salcedo de la Cruz, els qui habiten la Casa Petita sota el domini dels primers, liderats per l’astuta i maquiavèl·lica Victòria.

La trama es complica quan Rafael, el germà de juliol i amor del passat d’Adriana, torna a la vall, provocant un conflicte emocional en la protagonista. Alhora, les tensions familiars augmenten: Gaspar, molest pel mal estat de la ramaderia, descarrega la seua frustració a Matilde, i la seua mare no tarda a reprendre'l. Mentrestant, Alejo, un altre dels membres de la família, sorprèn Bárbara amb el seu interès per l’art, despertant la curiositat de la jove.

Vall salvatge.TVE

En paral·lel, Pedrito, un nen clau en la història, desapareix misteriosament, la qual cosa provoca una recerca desesperada per part dels homes de la vall. Adriana desitja participar en la recerca, però la seua petició és rebutjada, i l’operació no comença fins l’alba. Aquesta desaparició genera un clima de tensió en el qual Bárbara culpa la seua germana del succeït, considerant fins i tot l’opció de fugir amb Pedrito quan aparegui, encara que Isabel aconsegueix tranquil·litzar-la.