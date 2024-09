Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida Televisió emet avui Lleida Activa, que analitzarà les preocupants xifres de la verema per als viticultors. La campanya d’aquest any es reduirà un 85% a Lleida per la sequera. Noèlia Burgos parlarà amb Pau Moragas, membre del consell de la DO Costers del Segre i altres representants del sector com Sara Jové, Eduard Pons o Pilar Salillas.