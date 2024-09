El final de la Mercè, a TV3

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

TV3 i la plataforma 3Cat emetran avui a les 22.00 hores el piromusical de les festes de la Mercè de Barcelona. Llucià Ferrer serà el presentador d’aquest espectacle de música i llum que ja és tot un clàssic de la festa major de la ciutat. Com a novetat, aquest any la celebració serà d’autor. L’artista catalana més rellevant del món musical, Rosalía, és qui ha fet la selecció musical al voltant de la qual s’ha creat l’esdeveniment pirotècnic. Amb aquesta llista de cançons específiques, la cantant ha volgut fer un regal a Barcelona que cada any atreu milers de persones a l’avinguda Reina Maria Cristina de la ciutat per contemplar l’espectacle. Com en les últimes edicions, durarà trenta minuts, s’oferirà en directe i es podran veure imatges espectaculars gràcies a un dron que sobrevolarà aquest lloc des de 120 metres d’altura.