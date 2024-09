Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La 2 emet aquesta nit el reportatge Paul Newman, detrás de los ojos azules. Es tracta d’un reportatge que retrata la vida de l’actor de Rebelde sin causa i explica com es va convertir en l’estrella revelació sense quasi haver participat encara en pel·lícules. També explica com era Newman com a persona i no només com a intèrpret.