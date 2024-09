Demet Özdemir conquereix Sud-àfrica amb "El meu nom és Farah"

Sud-àfrica està a punt de ser testimoni de l’arribada de Demet Özdemir, l’aclamada actriu turca que continua conquerint cors al voltant del món. Aquesta vegada, aterra al país africà per presentar una de les seues produccions més exitoses, Mi nom és Farah, una telenovel·la que ha aconseguit gran repercussió internacional. A Espanya, la seua estrena va ser un èxit rotund des d’abril de 2024, quan es va emetre a través de Divinity, i ara està llesta per captivar l’audiència sud-africana, amb la seua estrena programada per al 14 d’octubre.

En aquesta sèrie, Demet Özdemir deixa de banda la comèdia romàntica que la va fer famosa en títols com Erkenci Kus i Habitació 309, per assumir un paper molt més dramàtic. A El meu nom és Farah, demostra la seua versatilitat interpretant una dona que enfronta desafiaments extrems. Farah és un personatge valent i apoderat, que mostra una vegada més l’increïble talent d’Özdemir en una trama carregada d’emocions i girs sorprenents.

Farah, la protagonista d’aquesta apassionant història, era una estudiant destacada de Medicina a l’Iran, amb un futur brillant com a cirurgiana. Tanmateix, tot canvia dràsticament quan queda embarassada i ha de fugir del seu país per començar una nova vida. Set anys després, vivint de manera clandestina i cuidant el seu fill Kerimsah, que pateix una rara malaltia, Farah es converteix en testimoni d’un assassinat relacionat amb la màfia. Aquest esdeveniment transformarà la seua vida per complet.

Tahir, un sicari de la màfia, té la missió d’eliminar Farah, però quan s’enamora d’ella, el seu destí pren un gir inesperat. Per primera vegada, Tahir desobeeix les ordres del seu cap, Galip, el líder de la màfia, i posa en risc la seua pròpia vida. Aquesta perillosa aventura plena de tensió i passió manté els espectadors al caire dels seus seients, mentre ambdós personatges lluiten per la seua supervivència.