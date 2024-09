Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

TV3 emet aquesta nit Col·lapse, que comptarà amb la visita de Ferran Monegal i Ilia Topuria. Ricard Ustrell entrevistarà Monegal per parlar del seu comiat del diari El Periódico, de la seua carrera i la seua trajectòria professional. També parlarà amb el campió de pes ploma 2024 de la UFC, Topuria, per saber com porta l’èxit.