Albert Serra 'toreja' a Sant Sebastià

Tardes de soledad, el polèmic documental sobre la tauromàquia del director Albert Serra centrat en el torero peruà Andrés Roca Rey, es va alçar ahir a la nit amb la Concha d’Or a la millor pel·lícula en el 72 Festival de Cine de Sant Sebastià. El jurat va reconèixer “el poder artístic que atorga a l’espectador per poder jutjar”, així com “el poder de l’art per generar moviment” i que es tracti d’una obra que permet “reflexionar sobre els límits de la creació artística, la por, la brutalitat, la tradició i la masculinitat”.

La pel·lícula retrata la rutina del torero peruà Andrés Roca Rey un dia de corrida, des que es posa el vestit de torero fins que se’l treu, després d’haver estat rodant amb ell durant tres anys en 14 corrides i filmat la lluita i mort de 42 toros. Al recollir el premi, Serra va agrair al torero i la seua quadrilla haver-los permès atansar-se a la seua intimitat. “Gràcies a ells la pel·lícula existeix i té aquest costat genuí que no es pot trobar en altres pel·lícules”, va assenyalar el cineasta de Banyoles, que va reivindicar “el cine d’autor una mica agosarat” per “atrevir-se a anar al fons de qualsevol qüestió”.D’altra banda, el jurat va atorgar el Premi Especial a tot l’elenc de The last showgirl, el film de Gia Coppola –neta de Francis Ford Coppola– protagonitzat per Pamela Anderson, sobre una ballarina de Las Vegas que es troba sense feina als 50 anys quan el xou en el qual treballava tanca.La Concha de Plata a la millor direcció va ser ex aequo per al val·lisoletà Pedro Martín-Calero pel film de terror El llanto i per a la portuguesa Laura Carreira per On Falling, una òpera prima produïda per Ken Loach que retrata la precarietat i alienació que pateixen molts joves treballadors en l’actualitat. On Falling era una de les favorites de la crítica al costat de Los destellos, de Pilar Palomero, que finalment es va quedar amb la Concha de Plata a la millor interpretació protagonista per a la vitoriana Patricia López Arnaiz. Així mateix, el millor actor de repartiment va ser el francès Pierre Lottin per Quand vient l’automne, de François Ozon, que també es va alçar amb el premi a millor guió.