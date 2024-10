Lleida TV estrena avui la cinquena temporada d''Èm çò qu'èm'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida Televisió estrena avui a les 22.55 h la cinquena temporada d’Èm çò qu’èm i ahir a la tarda va tenir lloc la presentació. Aquesta entrega constarà de dotze capítols de ficció que tenen com a objectiu principal divulgar la llengua aranesa, resolent dubtes i errors amb un punt d’humor. La SIA, el Servei d’Intel·ligència Aranesa, interpretat per Núria Juncà, té la funció d’atansar els seus personatges Influiran, Avi Savi i la Mainada a l’aranès a través de diverses simulacions i ara s’atansa tant als humans que ja la tracten com una amiga més. La temporada arriba amb novetats, s’incorpora a la sèrie l’humorista i guionista Ferran Aixalà, que ha format equip amb Berta Lacruz. Aquesta producció l’ha creat Lleida Televisió amb el suport del Conselh Generau d’Aran i la col·laboració de la Xarxa Audiovisual Local.