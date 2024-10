Aquest és el resultat del primer mes de duel televisiu entre 'La Revuelta' i 'El Hormiguero'

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El balanç del primer mes del 'duel' entre 'La Revuelta' i 'El Hormiguero' dona gairebé un empat entre ambdós programes, però si només s’examina l’horari en el qual coincideixen els dos programes el guanyador és David Broncano, amb un 17,1 per cent de mitjana de quota de pantalla i catorze dies de líder.

Aquest és la dada de quota o 'share' (el percentatge de llars o espectadors que estan veient un programa determinat respecte al total que té encesa la seua tele durant l’emissió) que ha obtingut 'La Revuelta', a La 1 de TVE, a la franja d’estricta competència amb 'El Formiguer', a Antena 3.

'El Hormiguero' s’emet de 21:55 hores a 23:11 hores, mentre l’altre ho fa de 21:41 a 22:52 hores).

Però a prop ha estat el programa de Pablo Motos, que en aquella hora que coincideixen, ha aconseguit un 16 per cent i quatre dies de victòries. Han estat les quotes dels divuit programes d’aquell primer mes (del 9 de setembre i el 8 d’octubre de dilluns a dijous) en l’horari de coincidència, segons ho indica l’informe realitzat per la consultora Barlovento, amb dades de Kantar Media.

Però si tenim en compte les dades en si de cada programa complet i no només de l’hora en què coincideixen, el guanyador ha estat 'El Hormiguero', però també per poc, tot just tres dècimes. Ha aconseguit un 16,9 per cent davant un 16,6 per cent del de Broncano. No obstant, també cal subratllar que per als experts en audiències televisives consultats, l’audiència mitjana és la dada més fiable a examinar a l’hora d’avaluar el seguiment d’un programa. I David Broncano, encara que pels pèls, guanya en aquest sentit, però només per uns 8.000 telespectadors. L’audiència mitjana de 'La Revuelta' ha estat de 2.169.000 persones i la de 'El Hormiguero', de 2.161.000.

Una altra dada a destacar és la del nombre d’espectadors únics, és a dir aquells que veuen durant almenys un minut un programa. També en aquest aspecte guanya 'La Revuelta' amb 20.662.000, davant els 19.519.000 del programa de Pablo Motos. Una altra variable que es mirarà amb lupa: l’edat mitjana de les persones que han vist 'La Revuelta', que ha estat de 48 anys; de 56 ha estat la del programa d’Antena 3.

La fidelitat mitjana dels seguidors, és a dir el percentatge dels espectadors d’un programa que el veuen des del principi al final i sense canviar el comandament, és molt semblant: 43 per cent en el programa de Motos i 42,5 per cent en el de Broncano. Les dades de l’informe mostren a més que els dos programes tenen quotes de pantalla superiors a la mitjana de les seues cadenes: un 20 per cent en el cas de 'El Hormiguero' i Antena 3 i un 61 per cent en el de 'La Revuelta' i La 1.