Els pròxims projectes de Can Yaman mantenen en suspens els seus seguidors, i un dels més esperats és El Turco, l’arribada del qual està prevista per al febrer de 2025. Encara que ja ha conclòs el rodatge de Sandokan a Calàbria, els fans també estan ansiosos per novetats d’aquesta nova sèrie, que promet ser un èxit.

El Turc és una producció inspirada en la novel·la d’Orhan Yeniaras, i explica la història de Balaban Agha, un soldat otomà ferit durant el segon setge de Viena el 1683, que es refugia en un llogaret italià. Allà, organitza una revolta de camperols contra els seus opressors, convertint-se en un heroi local. Aquest personatge històric continua sent recordat al nord d’Itàlia, on celebren la "setmana turca" en el seu honor cada agost.

Després que Disney+ es retirés del projecte, la sèrie s’emetrà en GAIN, una de les plataformes més grans de Turquia, amb més de dos milions de subscriptors. Per als seguidors internacionals de Can Yaman que no vulguin esperar a l’estrena als seus respectius països, l’aplicació de GAIN ja està disponible en AppStore per a telèfons i tauletes.

Can Yaman

El rodatge, que va finalitzar el febrer de 2023, va portar a Can Yaman a Budapest, on va passar sis mesos entrenant per al seu paper, aprenent a manejar espases, muntar a cavall i gravant en anglès. Aquest serà el seu primer paper com un personatge històric, el que ha generat grans expectatives entre els seus seguidors i la crítica.