Eduardo Casanova anuncia el retorn d’Aída en MasterChef Celebrity

L’actor i director Eduardo Casanova va sorprendre els concursants de MasterChef Celebrity 9 en participar en la prova d’eliminació, on va donar un bon ensurt a la seua amiga María León sortint inesperadament d’una nevera. A més, Casanova va decorar el seu espai de cuina amb espelmes i fotos, desitjant-li sort en aquest decisiu repte.

Abans que comencés la prova, els jutges Samantha, Pepe i Jordi Cruz van aprofitar per preguntar a Eduardo sobre els seus projectes actuals. Va ser en aquell moment quan el director va llançar una gran notícia. Casanova va demanar a tots que es donessin la mà perquè tenia una cosa important per anunciar: "Torna Aída!", va exclamar emocionat, deixant clar que la tornada de la icònica sèrie estava en marxa.

Amb tots atents, Casanova va continuar: "Recordeu la sèrie que vaig fer? Ja torna". Així, el creador de Pieles va confirmar l’anhelada tornada d’Aída, la popular sèrie que va catapultar personatges memorables com Aída (Carmen Machi), Luisma (Paco León), Jonathan (David Castillo), Lorena (Ana Polvorosa) o Soraya (Mirin Ibarguren). Els jutges, emocionats, van reafirmar la notícia esmentant que també “torna Fidel”, personatge interpretat per Casanova. A què María León va afegir: “Torna el Luisma!” celebrant el retorn de Paco León a la televisió.

Torna 'Aida'Telecinco

Aquesta revelació ha estat una gran sorpresa per als fans, que fan anys que esperen una possible tornada d’aquesta mítica comèdia que es va emetre en Telecinco entre 2005 i 2014, aconseguint grans índexs d’audiència. El 2023, gran part de l’elenc original es va reunir per celebrar l’aniversari de Marià Peña (Maurici en la ficció), i ja llavors van deixar entreveure que l’esperit d’Aída continuava viu, obrint la porta al seu possible retorn, que ara s’ha fet oficial.