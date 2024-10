Marta li trenca el cor a Fina en el nou episodi de 'Sueños de llibertat’

En els recents episodis de Sueños de llibertat, Begoña enfronta Jesús després d’assabentar-se que va canviar Julia d’internat sense consultar-la. Preocupada per la situació, decideix acudir a Digna a la recerca de consell i suport, qui, en assabentar-se, li demana a Damián que intervingui en el conflicte per mediar entre les parts.

D’altra banda, Fina (interpretada per Alba Brunet) té un dilema: desitja assistir a l’òpera amb Marta (Marta Belmonte), però se sent incòmoda en haver de demanar-li a Jacinto que li canviï el torn. Aquesta tensió personal contrasta amb els problemes més seriosos que es desenvolupen al si dels De la Reina.

En l’episodi que s’emet aquesta tarda en Antena 3, Mateo continua destacant-se en la seva nova feina com a cambrer, avalat per l’experiència i el consell de Gaspar. Mentrestant, Digna sembla haver pres la ferma decisió de tornar a la llar dels De la Reina, el que genera noves expectatives sobre el rumb de la trama. Marta i Joaquín, al capdavant de l’empresa familiar, han de bregar amb creixents tensions internes. A més, Don Agustín reprèn Begoña per la seua actitud desafiadora cap a Andrés.

Somnis de llibertat.

Un altre gir interessant es produeix quan Claudia aconsegueix vendre una gran quantitat de bitllets de rifa a un home ric, sense saber inicialment qui és. Poc després, descobreix la seua veritable identitat, la qual cosa la deixa desconcertada. En un altre front, Don Pedro li recrimina Damián per la situació complicada de Mateo, i més tard es reuneix amb Jesús per abordar un assumpte d’urgència.

Begoña, per la seua part, li confessa a Andrés que ha pres una ferma decisió respecte al seu matrimoni, mentre que Luis suggereix a Andrés que també consideri sol·licitar la nul·litat matrimonial. Claudia, cada vegada més involucrada en les tensions que envolten la família de Mateo, ajuda a Fina a intentar negociar el canvi de torn amb Jacinto. Alhora, Jesús planteja a Don Pedro una oferta de negocis que podria resultar beneficiosa, encara que aquest últim encara es mostra reticent a acceptar la relació entre Claudia i Mateo.

L’episodi acaba amb Begoña i Andrés decidits a avançar en el seu procés de nul·litat matrimonial. Encara que les dificultats econòmiques de la cantina compliquen la situació, Gaspar es resisteix a acomiadar Mateo. Finalment, Marta es veu obligada a comunicar-li a Fina que no podrà acompanyar-la a l’òpera, destruint les seues il·lusions, mentre Andrés considera la possibilitat de sol·licitar també la nul·litat matrimonial a María.