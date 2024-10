Pilar Rubio la nova estrella de 'Maestros de la costura Celebrity'

Pilar Rubio ha demostrat una evolució impressionant des dels seus inicis a Sé el que vau fer, i avui dia gaudeix d’un dels millors moments de la seua carrera professional. La presentadora està a punt d’embarcar-se en una nova aventura en RTVE com a participant del popular programa Mestres de la costura, on competirà al costat de figures com Rosa López, Laura Sánchez, Óscar Higares, Carmen Farala i Canco Rodríguez. En aquest concurs de moda, Pilar s’haurà de guanyar el respecte d’un jurat exigent, compost per Lorenzo Caprile, María Escoté i Alejandro G. Palomo.

Rubio, que també és col·laborador d’El Hormiguero, ja ha firmat contracte amb RTVE i està llesta per enfrontar-se als desafiaments del programa, que inclourà proves de taller i reptes d’exterior. Una vegada més, Raquel Sánchez Silva serà l’encarregada de conduir el xou, aportant la seua experiència i dinamisme a cada episodi.

Enmig d’aquests emocionants projectes, Pilar no ha pogut evitar ser objecte de preguntes personals. Durant un esdeveniment recent, una periodista el va qüestionar sobre el seu rol de "mare tot terreny" de quatre fills. Tanmateix, el que realment va generar controvèrsia va ser quan la reportera, de manera sorprenent, li va preguntar: "Com trobes temps per entrenar tenint quatre nens?" insinuant que la vida professional i personal de Pilar hauria d’estar limitada per la seua maternitat. Una pregunta que, com bé va assenyalar, no li haurien fet al seu espòs, Sergio Ramos.

Amb elegància i paciència, Pilar va respondre: "Els nens estan en el col·legi durant unes hores, així que aprofito aquell temps. M’aixeco aviat per organitzar el dia, entrenar i treballar." La seua resposta va deixar clar que les dones tenen dret a equilibrar la seua vida personal i professional, i que no haurien de ser qüestionades per això.

En un context similar, Patricia Conde també es va veure involucrada en una situació incòmoda quan un reporter va insistir a preguntar-li pel canvi físic del seu ex, Dani Martín. Davant de la persistència del periodista, Patricia va tancar el tema amb fermesa: "El sorprenent és que la gent tingui tant temps per a aquestes coses. Ens hauríem de centrar més en nosaltres mateixos i en els nostres propis somnis." Una resposta que, sens dubte, reflecteix la maduresa d’ambdues dones davant situacions trivials que busquen desviar l’atenció del veritablement important.