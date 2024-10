Demet Özdemir brilla en el drama històric Kurt Seyit veu Şura

L’actriu Demet Özdemir va deixar una empremta inesborrable a les pantalles espanyoles amb el seu paper en Erkenci Kuş, on la seua interpretació de Sanem va conquerir milions d’espectadors. Tanmateix, Demet ha demostrat ser molt més que aquest personatge, consolidant-se com una actriu versàtil al llarg dels anys. Una de les seues actuacions més destacades, encara que no en un paper protagònic, va ser en la sèrie d’època Kurt Seyit veu Şura, on el seu talent va tornar a brillar.

Aquesta producció, que s’ambienta entre 1915 i 1923, narra l’apassionada història d’amor entre el tinent Kurt Seyit Eminof (interpretat per Kıvanç Tatlıtuğ) i Alexandra Verjenskaya (Sura), a la qual dona vida Farah Zeynep Abdullah. La relació entre els personatges s’enfronta a nombroses proves a causa dels turbulents contextos polítics i històrics de l’època. La sèrie, emesa el 2014, és una veritable joia, no només per abordar temes complexos, sinó per l’ambiciosa producció que transporta a l’espectador a escenaris tan variats com Sant Petersburg, Crimea i Istanbul.

Basada en un bestseller de 1992 de l’escriptora turca Nermin Bezmen, la història té les seues arrels en la vida real del soldat Seyit Eminof, avi de l’autora. La novel·la, que encara no ha estat traduïda a l’espanyol, continua sent una obra molt valorada a Turquia.

Kurt Seyit veu Sura.

En la sèrie, Kurt Seyit és un tinent lleial al tsar Nicolau II, malgrat haver nascut a Alushta, Crimea, en una família tàrtara de profundes arrels islàmiques. Mentre els vents de canvi de la revolució russa bufen al seu voltant, un dels seus companys opta per unir-se als bolxevics, mogut més per conveniència que per convicció.

Durant una pausa en la Primera Guerra Mundial, Seyit coneix a Sura, la filla menor d’una família noble russa, en un elegant ball de l’aristocràcia a Sant Petersburg. En aquell instant, naix un amor a primera vista entre ambdós, enmig de l’opulència i els fastuosos banquets de l’alta societat russa, aliens als aldarulls que ja començaven a agitar els carrers. La química entre els personatges i la impressionant recreació històrica fan d’aquesta sèrie un imprescindible per als amants del drama i la història.