Les fortunes que Georgina Rodríguez, María Pombo i Tamara Falcó cobren per publicació a Instagram

L’auge de les xarxes socials ha redefinit la manera en què observem les celebritats, impulsant a una nova generació d’influencers que aconsegueixen reunir milions de seguidors i generen ingressos milionaris. Segons una anàlisi de Fede Arias en el programa En boca de tots, algunes de les influenceres més importants d’Espanya obtenen xifres sorprenents per cada una de les seues publicacions. Entre les més destacades es troben Georgina Rodríguez, María Pombo i Tamara Falcó, els qui han convertit els seus perfils en veritables màquines de diners.

En primer lloc se situa Georgina Rodríguez, qui amb 64 milions de seguidors a Instagram, aconsegueix fins 60.000 euros per publicació. La seua presència a les xarxes és indiscutible i és molt per sobre de qualsevol altra influencer a Espanya. A més, els seus contractes amb marques de luxe li permeten augmentar els seus ingressos de manera considerable. Georgina no només domina Instagram, sinó que la seua visibilitat ha crescut exponencialment gràcies al seu documental personal, que li ha donat encara més projecció.

María Pombo, amb 3,2 milions de seguidors, ocupa la segona posició, guanyant al voltant de 7.000 euros per publicació. El seu èxit no es limita a Instagram, ja que ha sabut diversificar la seua carrera, organitzant esdeveniments propis, com el seu festival de música, la qual cosa la converteix en una de les figures més rellevants en el panorama del màrqueting digital a Espanya.

En tercer lloc hi ha Tamara Falcó, qui, amb 1,6 milions de seguidors, obté uns 3.000 euros per cada post. La seua recent participació en un documental ha enfortit la seua imatge, i la seua autenticitat i estil de vida proper l’han convertit en una figura volguda per la seua audiència. Aquesta connexió personal és clau per al seu èxit a les xarxes socials.

Finalment, Laura Escanes, tancael rànquing, però no es queda enrere amb els seus gairebé 2 milions de seguidors, guanyant entre 2.700 i 4.500 euros per publicació. Aquestes xifres, encara que menors en comparació, reflecteixen el gran potencial econòmic de les xarxes per a aquells que aconsegueixen establir una relació ferma amb el seu públic.

Aquestes xifres no només destaquen el poder de les xarxes socials com a plataforma d’influència, sinó que demostren l’enorme impacte financer que aquestes personalitats poden generar amb tan sols compartir una imatge o un comentari en els seus perfils.