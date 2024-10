Preocupació per Mónica Naranjo en ajornar la seua gira per altres projectes empresarials

La recent incertesa entorn de Mónica Naranjo ha generat preocupació entre els seus seguidors, especialment després de l’anunci dels músics que l’acompanyen sobre la situació de la seua gira internacional Greatest Hits Tour. A només dos dies de l’inici, previst per al 4 d’octubre, l’equip de la cantant va revelar a Odi O’Malley que el tour es troba en dubte, la qual cosa va encendre les alarmes. Encara que no és la primera vegada que Mónica ha hagut de cancel·lar un concert, l’inusual va ser el silenci total per part de l’artista a tan poques hores de la primera presentació.

Enmig de l’enrenou, Mónica finalment va trencar el seu silenci en xarxes socials, publicant un comunicat en el qual anunciava noves dates per a la seua gira. Va explicar que desitja oferir al públic l’espectacle que mereix, encara que va evitar aprofundir en els motius exactes darrere dels ajornaments. Aquesta situació, juntament amb d’altres canvis recents en la seua vida personal, com el distanciament de les seues amistats amb Ana Milán i Ruth Lorenzo, ha incrementat la preocupació dels seus fans.

A nivell empresarial, Mónica ha trobat un nou enfocament. Juntament amb la seua parella, Lain, han apostat pel sector immobiliari, creant el 2022 una societat anomenada Agapersons SL. Amb un capital inicial d’un milió d’euros, han adquirit set propietats a Madrid, Barcelona i Saragossa, centrant-se en l’arrendament com a font de rendibilitat. Aquesta iniciativa ha estat un gran suport per a Mónica després de l’impacte que va suposar la cancel·lació de la seua gira.

Laín García, coach i parella actual de Mónica Naranjo.Instagram

Malgrat les crítiques, Mónica Naranjo està treballant en consolidar el seu futur. Ha decidit ajornar el seu tour per garantir un espectacle de qualitat, demostrant que el seu enfocament actual no només està en la música, sinó també en assegurar un camí estable a través dels seus projectes empresarials.