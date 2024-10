Tres ficcions otomanes que et recordaran a 'El Turc' de Can Yaman

Can Yaman torna a dominar l’escena com l’actor turc del moment, consolidant el seu lloc al cim amb projectes de gran envergadura com Sandokan i El Turco. Ambdues produccions de tall històric li permetran demostrar la seua versatilitat com a intèrpret en diferents èpoques i cultures. Mentre l’enregistrament de Sandokan a Itàlia ha finalitzat, la gran expectativa gira entorn d’El Turco, que veurà la llum el febrer de 2025.

Les produccions històriques solen ser un èxit segur, ja que el públic gaudeix de ser transportat a temps i llocs llunyans. A l’espera de l’estrena de les noves sèries de Can Yaman, t’oferim una selecció de les millors ficcions turques d’època que pots disfrutar per fer l’espera més suportable.

' Kuruluș Osman '

Kuruluș Osman

Diriliş: Ertuğrul és una de les sèries històriques més aclamades de Turquia, que relata els inicis de l’Imperi Otomà a través de la vida d’Osman I. En aquesta trama èpica, veiem com Osman enfronta l’Imperi Bizantí i el Mongol, i estableix un estat sobirà, superant desafiaments tant interns com externs. Amb el suport de la seua família i amics, Osman lluita per consolidar el seu llegat.

' Mehmed : fetihler sultani '

Mehmed: fetihler sultani

D’altra banda, Mehmed: Fetihler Sultanı, produïda per Miray Yapım per a TRT 1, ha tornat amb la seua segona temporada, narrant les gestes del Sultà Mehmed el Conquistador, un dels líders més emblemàtics de l’Imperi Otomà. Aquesta sèrie aprofundeix en les grans conquestes del sultà i en figures influents com Eyüp a l’Ansari, els destins de les quals s’entrellacen en moments decisius.

'El sultà'

El sultà.

Finalment, no pots perdre’t Muhteşem Yüzyıl, que segueix el regnat de Suleimán el Magnífico. Als 26 anys, Suleimán s’assabenta de la mort del seu pare i es converteix en sultà, amb l’ambiciós objectiu de crear un imperi més gran que el d’Alexandre el Gran. Al llarg del seu regnat, Suleimán i el seu aliat Pargalı İbrahim s’enfrontaran a grans desafiaments i triomfs, estenent la seua influència tant a Orient com a Occident.

Aquestes sèries històriques no només destaquen per les seues trames plenes d’acció i drama, sinó també per la seua capacitat de transportar l’espectador a èpoques fonamentals en la història turca, fent més amena l’espera per als pròxims projectes de Can Yaman.