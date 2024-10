El moviment de palestins i israelians cap a la pau, a '60 minuts'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa del Canal 33 60 minuts estrena aquesta nit Un pont per la pau. Es tracta d’un documental que explica la història d’un moviment entre palestins i israelians que són capaços de transformar el seu dolor en un pont cap a la reconciliació. Bassam, Rami, Bushra i Meytal són quatre persones que han perdut un ésser estimat de manera violenta enmig del conflicte entre Israel i Palestina. Junts formen part del Cercle de Pares-Fòrum de Famílies, un moviment creat per familiars de víctimes del conflicte que lluiten per una convivència digna i pacífica per a tothom. Aquest objectiu xoca moltes vegades contra la ràbia i la intolerància d’altres, tant palestins com israelians, que rebutgen construir res amb l’altre. D’aquesta forma, el documental dona veu a cada un dels protagonistes perquè parlin del dolor, de la pèrdua i de la seua lluita.