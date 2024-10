Trenquen el cor de Rafael en 'Vall salvatge'

En el nou episodi de Vall salvatge, les tensions s’intensifiquen en totes les famílies, mentre Mercedes pressiona José Luis perquè convenci els seus fills de donar suport al seu casament. El juliol, per la seua part, organitza un sopar amb la seua promesa, qui expressa el seu temor de perdre Bárbara una vegada que se celebri el matrimoni, el que porta a juliol a acceptar retardar el casament.

D’altra banda, Matilde enfronta Gaspar, exigint-li que acabi la seua relació amb Irene, la qual cosa provoca que Gaspar menteixi a Irene per calmar-la. Bàrbara i Irene enforteixen la seua amistat, compartint secrets mentre Isabel i Victòria temptegen Bárbara sobre la idea d’acomiadar Luisa. Bárbara s’oposa a aquesta decisió, buscant el suport d’Adriana, qui acaba enfrontant-se al preceptora, que se sent ofesa per la situació.

Mentrestant, Alejo visita la Casa Petita i queda cada vegada més fascinat amb Luisa, mentre que Bernardo adverteix a Mercedes que no permetrà que es casi amb José Luis, utilitzant informació comprometedora per impedir-ho. En paral·lel, Rafael rep un dur cop emocional quan el juliol li confessa que està enamorat de la seua promesa, intensificant el conflicte.

Vall Salvatge

Desesperada per descobrir la veritat, Matilde recorre a Mercedes, sospitant d’un romanç|aventura entre Gaspar i Irene. Mercedes aprofita l’oportunitat i manipula Bernardo, utilitzant el seu poder de seducció. Luisa s’adona que Adriana oculta alguna cosa després del seu viatge a la vila, la qual cosa afegeix més misteri a la trama. El juliol, preocupat per la tristesa de la seua promesa, demana a Victòria que pressioni Adriana per fixar una data per al casament, i Victòria utilitza la situació per amenaçar el duc.

La relació entre Alejo i Luisa continua desenvolupant-se, amb Alejo encarregant una làpida per als pares de Luisa, la qual cosa la fa sentir en deute amb ell. Irene, per la seua part, busca consol a Gaspar, tement perdre'l, mentre Mercedes intenta congraciar-se amb Alejo i Irene, encara que la situació es desborda quan Mercedes aixeca la mà a Irene. Victòria intervé, obligant Bárbara a reconciliar-se amb Isabel i llançant amenaces a Adriana si continua retardant el casament.

Al mig d’aquesta creixent tensió, el juliol comparteix la seua preocupació per Adriana amb José Luis, mentre Mercedes confia a Bernardo que Victòria s’ha convertit en un obstacle en els seus plans. Bàrbara, inquieta per l’actitud d’Isabel, es reuneix amb Irene, però descobreix un nou motiu d’alarma quan Gaspar li revela que Mercedes el va visitar en secret.