Luis Enrique commou al món amb la història de la seua filla Xana al seu documental

El documental de Luis Enrique, titulat No teniu ni *** idea, està causant sensació en Movistar+, i amb raó. En els dos primers episodis, es veu l’entrenador des d’una perspectiva més personal, mostrant moments íntims i converses amb jugadors com a Mbappé. Sempre controversial, Luis Enrique no ha fugit de la polèmica, però en aquesta ocasió, ha aconseguit commoure tots amb una lliçó de vida a l’últim capítol, on obre el seu cor sobre una de les etapes més difícils de la seua vida: la pèrdua de la seua filla Xana.

L’exseleccionador espanyol reflexiona amb una fortalesa impressionant sobre aquest dolorós episodi, compartint com la seua família va enfrontar el dol i com, malgrat el sofriment, tria sentir-se afortunat pels nou meravellosos anys que van viure amb Xana. "Em considero afortunat o desgraciat? Em considero afortunat, molt afortunat," declara Luis Enrique, explicant que, encara que molts podrien pensar el contrari, se centra en els records que atresora de la seua filla.

Mentre parla, el documental projecta imatges de Xana en moments feliços, ballant i compartint amb la seua família, mostrant la vitalitat i alegria que la caracteritzaven. "La meua mare no podia tenir fotos de Xana", compte Luis Enrique, relatant com la va convèncer per col·locar fotos de la seua filla, recordant-li que, encara que no sigui present físicament, segueix visqui als cors de tots. "Xana és viva. Perquè cada dia parlem d’ella, riem i recordem", afegeix amb tendresa.

L’anunci oficial de la seua mort va ser un moment esquinçador per al món de l’esport. En agost de 2019, Luis Enrique i la seua família van comunicar la trista notícia després de mesos de lluita contra un osteosarcoma. "Seràs l’estrella que guiï a la nostra família. Descansa, Xanita", van escriure en un commovedor missatge que agraïa el suport rebut i el treball del personal mèdic que els va acompanyar en aquells durs mesos.

L’impacte de la pèrdua de Xana va ser tal que Luis Enrique va abandonar temporalment el seu lloc com a seleccionador per centrar-se en la seua família. El 25 de març de 2019, després de rebre una trucada de la seua esposa, va decidir deixar la concentració de la selecció espanyola a Malta per tornar a casa, on romandria fins el final de la malaltia de la seua filla.

Aquest tercer episodi del documental ha tocat el cor de milers de persones, recordant-nos la fragilitat de la vida, però també la capacitat de l’ésser humà per seguir endavant amb amor, esperança i gratitud, fins i tot en els moments més foscos.