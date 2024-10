Durant l’última Setmana de la Moda a París, una inesperada topada entre Nicole Kidman i Salma Hayek ha captat l’atenció dels mitjans. Les dos estrelles de Hollywood, que posaven al costat de Katy Perry abans de la desfilada de Balenciaga, van protagonitzar un tens moment quan Hayek va intentar que Kidman girés cap als fotògrafs. Tanmateix, Nicole no va reaccionar bé, apartant la mà del seu col·lega de forma brusca i pronunciant un taxatiu “No em toquis”. Aquest gest, captat en diversos vídeos en xarxes socials, ha causat controvèrsia entre els seguidors d’ambdues actrius.

Katy Perry, que era present, es va mostrar incòmoda per la situació, mentre que Salma intentava calmar l’ambient. Tanmateix, la tensió era palpable, especialment perquè aquest va ser el primer esdeveniment públic de Kidman després de la mort de la seua mare, motiu pel qual va decidir no acudir al Festival de Venècia a recollir un premi.

La rivalitat entre ambdues ve d’anys enrere, quan Kidman es va emportar l’Oscar per “Les hores”, el mateix any en què Hayek va ser nominada per “Frida”, que alguns creuen que ha augmentat la distància entre elles. Encara que aquest tipus d’incidents són poc habituals entre les dos actrius, aquest desacord ha generat una divisió entre els fans, alguns donant suport a Kidman per la seua incomoditat, i d’altres criticant-la per la seua brusquedat.

Aquest aldarull no ha passat desapercebut per a Balenciaga, la firma organitzadora de l’esdeveniment. La marca ja havia estat a l’ull de l’huracà després de la seua polèmica campanya de publicitat, en la qual s’incloïen imatges amb nens i ossos de peluix vestits amb indumentària sadomasoquista, la qual cosa va desencadenar una onada de crítiques que va afectar a la seua reputació. Nicole Kidman, ambaixadora de la firma, ha treballat en algunes de les seues campanyes i desfilades, mentre que Salma Hayek, per la seua part, té una connexió directa amb Balenciaga a través del seu espòs, François-Henri Pinault, propietari del grup Kering, del qual la firma forma part.

Malgrat l’enrenou generat per aquest enfrontament, ni Nicole Kidman ni Salma Hayek no han fet declaracions públiques sobre això, i Balenciaga ha optat per guardar silenci, preferint concentrar-se en els futurs esdeveniments de la marca. Aquest incident, tanmateix, ha deixat un sabor agredolç en una de les passarel·les més importants de l’any.