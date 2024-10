La història d'amor que va acompanyar a Mayra Gómez Kemp fins al final dels seus dies

Dimarts passat es va conèixer una notícia que en va deixar commocionats molts: Mayra Gómez Kemp, l’estimada presentadora de l’emblemàtic programa Un, dos, tres, va morir de manera inesperada. Encara que les circumstàncies exactes de la seua mort encara no s’han aclarit, se sap que va ser trobada sense vida al seu domicili i traslladada a l’Anatòmic Forense de Madrid per investigar les causes de la mort.

Fa tot just uns dies, Mayra, de 76 anys, no havia rebut l’alta després d’un accident domèstic. La presentadora va passar diverses hores al terra de casa seua, incapaç de demanar ajuda, fins que una veïna, preocupada per no saber d’ella, va avisar als serveis d’emergència. Malgrat la preocupació que això va generar, Mayra va ser donada d’alta i va tornar a la seua llar, per la qual cosa la seua sobtada mort ha sorprès tots.

Al llarg de la seua vida, Mayra Gómez Kemp va demostrar ser una dona forta i resilient, enfrontant-se a moments molt difícils. Un dels més durs va ser quan li van diagnosticar un càncer de llengua i coll, que va afectar la seua veu, una de les seues eines de treball més importants. Malgrat aquest cop, amb el suport del seu espòs, l’actor argentí Alberto Berco, va aconseguir superar-lo. Mayra solia atribuir la seua malaltia al seu hàbit de fumar, una cosa que lamentava profundament.

Mayra Gómez Kemp

Alberto Berco va ser el gran amor de la seua vida, i la seua mort el gener de 2021 a causa d’un infart va marcar un abans i un després en la vida de Mayra. La parella va compartir 47 anys junts, i Mayra sempre va expressar com de afortunada que se sentia per haver trobat el seu company de vida: “No sempre es té aquesta sort, però jo vaig trobar l’home de la meua vida”, afirmava amb orgull. La pèrdua d’Alberto va ser un cop devastador de què mai no va aconseguir recuperar-se completament. Des d’aleshores, Mayra va viure en una profunda tristesa i amb prou feines sortia de casa.

Encara que Mayra no va tenir fills propis, sentia un gran afecte per les filles d’Alberto, Viviana i Roxana, a qui considerava part de la seua família. En els seus últims anys, el seu cercle més proper estava lluny: els seus familiars als Estats Units i les filles d’Alberto a l’Argentina, el que va accentuar la seua solitud a Madrid.

Mayra Gómez Kemp

Mayra Gómez Kemp sempre serà recordada per la seua alegria, el seu carisma i el seu talent davant les càmeres, especialment en el mític programa Un, dos, tres, on va deixar una empremta inesborrable. El seu llegat com a presentadora i com una figura entranyable per a diverses generacions d’espectadors continuarà viu al cor de tots.