Las sorprendentes amantes del rey Juan Carlos: Raffaella Carrà y Sara Montiel entre ellas

Las revelaciones sobre la vida amorosa del rey emérito Juan Carlos han vuelto a acaparar titulares, especialmente tras la reciente filtración de audios y fotos que confirman su relación con Bárbara Rey. Este escándalo ha despertado aún más curiosidad por sus romances extramatrimoniales, y TardeAR no ha dejado escapar la oportunidad de aportar más detalles. Durante el programa, Luis Pliego, director de Lecturas, reveló algunos nombres sorprendentes de mujeres que mantuvieron relaciones con el monarca, desatando asombro entre los colaboradores del espacio.

Uno de los nombres que más impactó fue el de la icónica cantante italiana Raffaella Carrà. Según se comentó en el programa, la estrella habría tenido un romance con el rey, un hecho que Ana Rosa Quintana corroboró al conectar con Pilar Eyre. La periodista relató cómo descubrió esta información durante una Nochebuena, mientras observaba el discurso del rey en televisión. Carrà, al notar que Juan Carlos llevaba una corbata amarilla de Hermes, comentó a su amiga: "Esa corbata se la regalé yo". A partir de ahí, Eyre comenzó a investigar, encontrando evidencias de los lugares donde ambos se veían, como el Eurobuilding y un apartamento en Madrid cercano a un restaurante italiano.

Sara Montiel.

Además de Raffaella Carrà y Bárbara Rey, Marta Gayà también aparece entre los romances del monarca. Según Pilar Eyre, la relación entre Juan Carlos y Bárbara duró 18 años, mientras que con Marta se extendió por 20 años. No obstante, la lista de amantes no acaba aquí. Otro nombre que ha cobrado relevancia es el de Sara Montiel, la célebre actriz y cantante española, quien habría mantenido un romance con el rey.

Luis Pliego en Tarde AR con Ana Rosa Quintana.

La infidelidad de Juan Carlos con Sara Montiel, según Luis Pliego, fue un punto de inflexión en su matrimonio con la reina Sofía. En su libro La soledad de la reina, Pilar Eyre narra cómo Sofía descubrió a su esposo en compañía de Sara en la casa de un amigo. Este suceso fue devastador para la reina, quien decidió llevar a sus hijos a la India para intentar procesar lo ocurrido. Con el tiempo, la reina comprendió que las infidelidades serían una constante, lo que la llevó a mantener las apariencias por el bien de la familia y la monarquía, aunque desde entonces sus vidas siguieron caminos separados.