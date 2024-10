Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El cuiner i presentador de televisió català Marc Ribas visitarà avui a les 22.45 hores el programa de TV3 L’eclipsi. Roger Escapa parlarà amb Ribas perquè li reveli alguns dels secrets del món de la restauració i també explicarà alguna de les seues vivències com quan de jove no dormia a les nits per poder anar a pescar amb el seu avi.