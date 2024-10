Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

No matarás, dirigida per David Victori, arriba avui a les 22.30 h al programa de La 2 Versión Española. El format conduït per Cayetana Guillén Cuervo rebrà al plató el director del film i també els seus protagonistes, Milena Smit i Fernando Valdivielso. Una pel·lícula que va significar el primer Goya per a Mario Casas.