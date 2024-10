Ana Rosa critica durament Pantoja després de saber l’episodi de la virginitat de la seua filla

En una emotiva entrevista en De Viernes, Isa Pi, filla d’Isabel Pantoja, va compartir records dolorosos de la seua infància i adolescència en una llar on mai no es va sentir estimada. Ana Rosa Quintana i Xavier Sardà van mostrar la seua preocupació per la situació d’Isa, criticant durament la seua mare. Ana Rosa va expressar: "Com es pot fer això amb una criatura que ja ha tingut la desgràcia de ser en un orfenat?".

La presentadora no va dubtar a assenyalar que cuidar i estimar una nena adoptada és essencial. "El que et dona seguretat en la vida és haver estat volgut de petit. Quan l’única persona que tens, que és la teua mare, no et vol, és un dolor", reflexiona

Isa Pantoja.Mediaset

Va destacar un episodi preocupant en el qual Isa va explicar que va ser portada a un ginecòleg als 17 anys pel seu germà Kiko Rivera, perquè certifiqués si havia perdut la virginitat. "Que amb una nena d’aquesta edat hi hagi aquesta mala praxi per part d’un metge, que es presti a certificar si una menor és o no verge, em sembla aberrant i cruel a més d’il·legal", assegurava Susana Díaz, una de les col·laboradores del programa.

Davant de les paraules d’Isa en el programa el seu germà s’ha limitat a publicar un post amb la definició de la paraula "victimisme", en al·lusió que la seua germana s’estava fent la víctima.

Ana Rosa Quintana va compartir la seua angoixa en veure Isa patir. "Se’t parteix l’ànima. No puc ni veure'l, em poso dolenta", va afegir. En un clar missatge a Isabel Pantoja, la presentadora va emfatitzar: "Si us plau, senyora. Que té una filla. Que té un net. Val ja de fer patir aquesta criatura que no ha fet res". En contrast, va dedicar paraules d’alè a Isa: "S’ha trencat i necessita curar les ferides amb gent especialitzada que l’ajudi a superar aquest dolor".

Imatge d’arxiu|arxivament de Ana Rosa Quintana

Isa Pi, en la seua intervenció, no va ocultar el seu menyspreu cap a la seua mare. "Em va adoptar per abandonar-me, com a un gos," va afirmar. Va recordar com la seua mare va arribar a l’orfenat quan ella era un nadó i l’elegida entre d’altres. "Vull aquesta. Aquesta ve amb mi", va recordar, visiblement emocionada. Isa va relatar que no va saber que era adoptada fins els 7 o 8 anys, quan una companya de col·legi li ho va dir.

Amb el temps, Isa va començar a percebre diferències en el tracte dins de la seua llar. "El meu oncle em va deixar de parlar, convivia a la mateixa casa i ella no li va dir res. Una mare protegeix els seus fills. Ella em vol, però no ha sabut protegir-me", va lamentar, assenyalant que aquest rebuig la va afectar profundament. La jove també va notar que el tracte del seu oncle Agustín i la seua àvia Ana cap a ella no era el mateix que el que rebia el seu germà Kiko, la qual cosa va intensificar el seu sentiment.