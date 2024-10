Telecinco estrena avui 'Demos: el gran sondeo'amb Risto Mejide

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Telecinco estrena avui a les 22.50 hores Demos: el gran sondeo amb Risto Mejide. Un programa que combinarà l’actualitat, l’entreteniment i el debat social, sent el primer format de la televisió que realitzarà sondejos en temps real.

Els faran en directe a través de les opinions del públic, que estarà format per una mostra dinàmica d’individus agrupats per edats al plató. Comptarà amb les opinions i els testimonis de gairebé 300 ciutadans anònims que estaran distribuïts en grada per trams d’edat en un espectacular hemicicle i al centre, Mejide amb el seu paper de moderador. Després d’un plantejament inicial, diverses persones podran fer ús de la paraula per expressar la seua opinió, donant lloc a un gran debat intergeneracional i el presentador promourà votacions ràpides per anar obtenint resultats percentuals.