La repressió i el coratge de les dones de l'Iran, a '60 minuts'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Canal 33 emet aquesta nit Nosaltres, les dones iranianes del programa 60 minuts. Es tracta d’un documental que narra la història de la repressió de la llibertat a l’Iran i també el coratge que la tardor de l’any 2022 va unir milions de joves, després que la jove Jina Mahsa Amini morís pels cops de la policia perquè no portava ben posat el hijab. El reportatge comença amb la veu de Yalda Aghafazli, una jove que després de ser colpejada i interrogada per la policia va acabar suïcidant-se, i mostren imatges inèdites d’aquelles protestes cedides personalment per protagonistes que van viure aquell dia en primera persona. També recull la vivència d’actrius, periodistes i sociòlogues que van optar per l’exili quan Ruhollah Khomeini va arribar al poder l’any 1979. Moltes de les dones apareixen sense identificar com a mesura de protecció.