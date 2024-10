Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Atresmedia aposta per Juanra Bonet per posar-se al capdavant del reality Traitors en el seu salt a la televisió generalista. Així, Bonet agafarà el relleu de Sergio Peris-Mencheta, que va presentar la primera edició del reality a HBO Max. En aquesta entrega, que s’emetrà a La Sexta, els concursants ja no seran famosos, sinó anònims.