Lleida TV estrena aquest divendres 'Fem ciutat'

Just es compleixen 500 dies de mandat de Fèlix Larrosa i ja s'han fet públiques algunes de les propostes que el paer en cap pretén que siguin una realitat per a la Lleida del 2030. El nou programa de Lleida Televisió, que porta com a títol 'Fem ciutat', analitza totes aquestes actuacions amb el propi alcalde de la ciutat i els diferents regidors de l'equip de govern. Presentat per la periodista Judit Montoy, en aquest primer capítol es fa un seguiment de l'agenda diària de Fèlix Larrosa per conèixer quines són les seves prioritats en el seu dia a dia, quina és la seva organització i amb quin personal tècnic i assessor disposa al seu costat.

El primer episodi s'estrenarà aquest divendres de Tot Sants a partir de les 21 hores, just després de l'informatiu vespre. Se'n faran reemissions el dissabte 2 de novembre a les 13.30 h i 22 h. El programa comptarà amb quatre capítols durant els propers dos mesos, on s'aprofundirà en termes de seguretat i s'abordaran les actuacions previstes per la Paeria al Centre Històric i a la Rambla Ferran.

Centenari de L'Amistat de Mollerussa

Per un altre costat, Lleida Televisió estrenarà per Tot Sants el concert de celebració del centenari de L'Amistat de Mollerussa, a càrrec de l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida. Una actuació celebrada el 14 d'abril i que va servir per estrenar la peça 'Oda a L'Amistat', encarregada per l'ajuntament de Mollerussa al compositor Rafael Moreno i al poeta Jaume Suau.

El concert inclou la interpretació de La Clemenza di Tito, de Mozart, i la 7a Simfonia, de Beethoven. Alfons Reverté va ser l'encarregat de la direcció de l'actuació en la qual també van intervenir el Cor Stabat Mater, dirigit per Dolors Ricart, el cor de Noies de l'Escola de Música de Mollerussa, sota la batuta de Josep Miquel Mindan, la soprano Cristina Escolà, el pianista Enric Prió i l'acompanyament de membres del Cor Euridice de Les Borges Blanques.

Es podrà veure per Lleida Televisió a partir de les 21.30 hores i se'n farà una reemissió el dissabte al matí.