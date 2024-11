Marlène Mourreau passa una crisi personal: la seua relació amb Gabriel Guevara es refreda

Marlène Mourreau, coneguda pel seu carisma i alegria, passa un moment difícil en la seua vida personal. La seua relació amb el seu fill, l’actor Gabriel Guevara, s’ha tornat tensa i distant, deixant-la amb un sentiment de solitud aclaparador. En una recent entrevista amb Socialité, Mourreau va expressar la seua angoixa i la falta de connexió emocional amb Gabriel, que amb prou feines li envia missatges esporàdics d’amor. Malgrat que el seu fill de vegades li diu "et vull", ella anhela una relació més propera, desitjant que el visiti i comparteixi més de la seua vida amb ella.

L’exvedet va comentar que la seua comunicació amb Gabriel és poc freqüent i, encara que existeix afecte, de vegades se sent ignorada. "Parlem de tant en tant", va declarar, lamentant que el seu fill de vegades no contesti els seus missatges perquè "té massa noies que li escriuen". Mourreau, visiblement afectada, va afirmar que el seu fill és la seua única família a Espanya, especialment en un moment en què se sent aïllada. A aquesta solitud se suma la recent decepció en assabentar-se que alguns familiars a França han fet gestions per desheretar-la i deixar-la fora de les propietats familiars després de la mort del seu pare el 2012.

Mourreau va compartir la seua tristesa pel distanciament del seu fill: "Ho trobo a faltar perquè ja no està a casa. De vegades penso que podria vindre a ajudar-me, o passar un cap de setmana amb mi". Mentre ella suplica atenció i suport, Gabriel ha estat més centrat en les seues pròpies batalles. En el seu compte d’Instagram, va compartir el seu nou i sorprenent tatuatge i es va unir a la causa dels qui van patir a causa de la DANA, afirmant que "només el poble salva el poble".

No obstant, Gabriel tampoc no passa pel seu millor moment. El setembre de 2023, el seu nom va aparèixer en els titulars després de ser detingut per una suposada agressió sexual al Festival de Venècia, un fet que va generar un gran enrenou mediàtic. La seua mare va ser la primera en defensar-lo públicament: "Tinc el cor trencat, no puc sortir en televisió. Li vaig prometre al meu fill que no parlaria d’ell". Tanmateix, mesos després, l’advocat de Gabriel va anunciar que va ser absolt de les acusacions.

Al gener, durant els Premis Ferotge, Gabriel va reaparèixer en públic, expressant el seu desig d’"estar bé amb mi mateix i amb els que m’estimen". Durant el 2024, l’actor ha provat de deixar enrere aquest capítol fosc, enfocant-se en la seua carrera i la seua relació amb l’actriu María de Nati. Segons ell, tot va ser "un malentès, un error burocràtic," reiterant la seua innocència davant les acusacions que el van envoltar.