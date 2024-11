Les terrorífiques disfresses d’Halloween 2024 de les celebritats, endevinaries qui són?

La celebració d’Halloween ofereix una oportunitat única perquè les persones experimentin amb el seu estil, permetent transformar-se en personatges fantàstics o en aterridors monstres. Aquesta festivitat, que ha transcendit fronteres, s’integra a diferents cultures al voltant del món. No obstant, els Estats Units brillen com el país on Halloween se celebra amb més fervor, amb festivitats que comencen dies abans de la data. En aquest ambient festiu, és habitual que la gent es disfressi diverses vegades al llarg de la setmana, fins i tot sense sortir de casa.

Per anticipar les disfresses més populars cada any, n’hi ha prou amb observar la cartellera de cine i els títols de terror que han captat l’atenció del públic. Hollywood es converteix en una font inesgotable d’inspiració, presentant disfresses que busquen deixar tots sorpresos. Les celebritats aprofiten aquesta ocasió per mostrar la seua creativitat, exhibint abillaments que van des del més original fins el més esgarrifós.

Algunes celebritats s’esforcen tant a les seues disfresses que resulta complicat reconèixer-les. Un clar exemple és Anne Hathaway, que va enlluernar amb la seua espectacular disfressa d’una terrorífica estàtua de la llibertat, sorprenent els seus seguidors en xarxes socials.

Anne Hathaway.

Entre els looks més impactants que les celebritats comparteixen, destaquen les creacions que combinen humor amb un toc de por. Algunes reten homenatge a personatges icònics del cine de terror, mentre que d’altres opten per vestits més divertits, que difuminen la línia entre el còmic i l’aterridor. Aquesta varietat demostra la versatilitat de la moda a Halloween, permetent que cada persona trobi una disfressa que reflecteixi la seua personalitat. Un exemple d’això és la famosa parella composta per Selena Gómez i el seu xicot, que es van disfressar d’Alicia i el capeller boig, mostrant el seu costat divertit.

Selena Gómez

A més de les disfresses, els accessoris són crucials per crear un look memorable. L’ús de maquillatge extravagant, perruques de colors vibrants i calaveres brillants complementen els abillaments, elevant l’experiència. Kim Kardashian, encara que no actriu, sempre destaca amb les seues disfresses úniques. Aquest any, va enlluernar amb una impactant disfressa de réptil albí, mostrant que no hi ha límits per a la creativitat.

Kim Kardashian

En xarxes socials, les imatges d’aquestes transformacions inunden els feeds, creant un ambient de competència amistosa entre els aficionats a la festivitat. Un bon exemple és Neil Patrick Harris, que es va disfressar al costat de la seua família com a icones de la música: Elton John, Elvis Presley, Madonna i David Bowie. Entre ells, Neil va assumir el paper de David Bowie, convertint la seua família en una veritable galeria de personatges.