Marta Sánchez ha respost a les acusacions de presumpta violència masclista que han sorgit en xarxes socials en contra de l’exportaveu de Sumar, Íñigo Errejón. Encara que la majoria d’aquestes denúncies s’han fet de forma anònima, dos dones han pres la decisió de presentar les seues queixes oficialment davant de la Policia. L’actriu Elisa Mouliaá va ser la primera en formalitzar la seua denúncia, seguida d’Aída Nízar uns dies després.

A la recent catifa roja dels premis Mujer Hoy, la cantant madrilenya va comentar que "homes mal educats hi ha a tot arreu". Va aclarir que no té problemes personals amb Errejón, ja que no el coneix.

Marta Sánchez va subratllar que "és molt delicat això" i va expressar el seu desig de no aprofundir en l’assumpte. Tanmateix, també va apuntar que "hi ha moltes dones que no respecten als homes". Per a ella, "cadascú és amo dels seus actes", la qual cosa va portar a la reflexió: "No les facis, no les temes". Aquesta afirmació ha suscitat crítiques d’alguns mitjans, els qui l’acusen de desviar l’atenció cap a la víctima en lloc d’enfocar-se en l’agressor.

Aquest no és el primer moment en què Sánchez mostra escepticisme cap a l’última onada feminista. En ocasions anteriors, ha emfatitzat la importància de reconèixer matisos i ha argumentat que no s’ha d’enfrontar a homes i dones, ja que també les dones han de treballar en qüestions relacionades amb el feminisme.

Marta Sánchez

L’estiu passat, en una conversa amb Susanna Griso en Espill Públic, la intèrpret de Soy jo va manifestar: "No tots els homes són dolents". En abordar el feminisme, va descriure alguns enfocaments com a "radicals" i va comentar que s’havien portat "a l’extrem".

La seua perspectiva sobre aquest moviment ha generat controvèrsia en xarxes socials. En una entrevista amb Vicky Martín Berrocal, va reiterar la necessitat d’igualtat, afirmant: "És supernecessària i cal continuar lluitant, però hi ha certes coses que em sembla que són d’homes i altres de dones".

L’octubre de 2022, l’artista es va pronunciar sobre el "feminisme a ultrança", expressant la seua preferència per la cavallerositat: "A mi m’agradava sentir-me protegit per l’home". Va criticar el que considera excessos en el feminisme i va emfatitzar que el seu concepte de feminisme es basa a defensar la igualtat d’oportunitats. "Soc defensor total de la dona en la lluita contra el maltractament", va afirmar, afegint que no tolera situacions de violència, com colpejar una dona per un mocador mal posat. "Allà soc feminista a mort", va acabar en La Voz de Galícia.