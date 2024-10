L’impacte continua sacsejant Espanya després de la greu acusació d’assetjament sexual que Elisa Mouliaá ha presentat contra Íñigo Errejón, un fet que va destapar la periodista Cristina Fallarás i que ha revelat altres denúncies similars de diferents dones. En la seua defensa, el polític ha buscat justificar el seu comportament esmentant suposats problemes personals, addiccions i pressions, en un comunicat en el qual va evitar dir "el sento". Tanmateix, aquesta falta d’empatia i respecte ha aixecat encara més controvèrsia, afegint-se a una llarga llista de casos de masclisme en figures públiques.

El comportament d’Errejón no és un cas aïllat, ja que el masclisme continua dominant en moltes esferes, on els abusos romanen impunes gràcies al silenci còmplice d’amics i familiars. Un testimoni que exemplifica aquesta realitat és el d’Aguasantas, exconcursant de Gran Germà VIP i exnòvia de Manuel Cortés, fill de Raquel Bollo. En una entrevista per al programa De divendres, Aguasantas va revelar un traumàtic incident que va presenciar Isa Pantoja, víctima d’una agressió per part del seu germà Kiko Rivera.

Aguasantas va narrar un episodi que va marcar la vida d’Isa Pantoja, ocorregut el 2012. En aquesta ocasió, Kiko Rivera, furiós en assabentar-se que Isa havia vist el seu xicot sense el permís familiar, la va treure seminua al pati i la va ruixar amb una mànega freda per "purificar-la", insultant-la en un intent d’humiliació. Segons Aguasantas, l’agressió va passar després d’una trucada seua a Kiko, i encara que avui es penedeix, les seues paraules donen compte del succeït. "Que tu vegis que el teu propi germà et fa això en plena nit, amb fred... Això és perquè el passis malament", va comentar Aguasantas.

Isabel Pantoja

En el seu relat, Aguasantas va esmentar que Isabel Pantoja era conscient del que el seu fill planejava fer-li a Isa, però va decidir anar-se i deixar que els seus fills "arreglessin els seus problemes sols". "Em pesa perquè sempre he pensat que, en cas de no haver-li dit res a Kiko, no li haurien fet això aquell dia", va confessar Aguasantas, visiblement penedida. No obstant, segons ella, aquest episodi va ser només una part del que Isa va patir. Encara que no en va revelar més, Aguasantas va insinuar que la jove va passar per experiències fins i tot pitjors.

Isa Pantoja va viure un autèntic infern a la seua llar durant la seua adolescència. A més de les agressions del seu germà, el seu oncle Agustín Pantoja la humiliava diàriament amb insults racistes, anomenant-la "machupichu" i suggerint que havia "de tornar a la selva". Aquests tractes van ser revelats per la mateixa Isa fa una setmana en De divendres, en un intent per exposar els anys d’abús que va enfrontar dins de la seua família.