Nicole Kidman en el rodatge de Babygirl: “Ja no vull tenir més orgasmes”

Nicole Kidman ha revelat els desafiaments emocionals viscuts durant el rodatge de la seua nova pel·lícula, Babygirl, un drama eròtic dirigit per Halina Reijn. L’actriu va compartir en una recent entrevista que, en filmar les intenses escenes sexuals, va arribar a experimentar una barreja d’excitació i esgotament emocional que la va portar a aturar temporalment la producció. Va ser esgotador. Va haver-hi moments en els quals vaig pensar: 'Ja no vull tenir més orgasmes'; 'No t'acostis a mi, odio fer això'. No m'importa si no em toquen mai més en la meva vida!", va confessar.

A Babygirl, Kidman interpreta Romy, una empresària d’èxit la vida de la qual fa un gir quan s’involucra en una apassionada relació amb Samuel, el seu jove assistent interpretat per Harris Dickinson. En una conversa amb The Sun, Kidman va confessar que les escenes íntimes amb Dickinson i Antonio Banderas, que assumeix el paper del seu espòs, van resultar un repte personal i professional. “Va ser un procés molt intens. Hi va haver moments en els que vaig sentir que no volia més; simplement necessitava un descans. Va ser esgotador,” va comentar l’actriu sobre la seua experiència en el set.

Amb 57 anys i una carrera atapeïda de papers icònics, Kidman va reconèixer que el rodatge d’aquestes escenes li va demandar una gran fortalesa emocional. La càrrega de les escenes més intenses va generar un desgast que ella mateixa va descriure com “una espècie de burnout emocional”. No obstant, va destacar que aquest procés li va permetre desenvolupar una forta confiança amb el seu equip. Dickinson, per la seua part, també va explicar que en alguns moments va demanar a l’equip un respir per reprendre el ritme dels enregistraments.

El tràiler de Babygirl ha despertat grans expectatives entre els espectadors, ja que promet portar a la pantalla una profunda tensió sexual i exploració d’emocions complexes. Aquesta no és la primera vegada que Kidman aborda personatges en contextos intensos i exploracions de la sexualitat. El 1999, va treballar en Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick, al costat del seu llavors espòs Tom Cruise, i el 2001 va interpretar a una cortesana en Moulin Rouge, amb una actuació carregada de passió.

Babygirl, Nicole Kidman

Kidman també va reflexionar sobre la seua evolució com a actriu i les motivacions darrere de les seues decisions artístiques. “Sempre busco projectes que em permetin descobrir una cosa nova sobre mi mateixa,” va declarar recentment a la revista People. Per a ella, Babygirl va ser una oportunitat de trencar barreres i endinsar-se en la complexitat del desig femení, en un entorn on les dinàmiques de poder i vulnerabilitat són explorades de manera única.

La seua col·laboració amb la directora Halina Reijn va ser crucial per abordar aquests temes en profunditat. “No crec que hagués pogut fer aquest paper amb un director masculí,” va assegurar Kidman. “Amb Halina, em vaig sentir en un espai segur i còmode per parlar de temes molt personals i delicats, sense reserves ni temors.”

Kidman, que actualment comparteix la seua vida amb el cantant country Keith Urban, amb qui té dos filles, ha demostrat una vegada més el seu compromís amb papers que desafien tant les seues habilitats com la seua experiència personal.