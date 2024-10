Candela Márquez, la nova xicota d’Alejandro Sanz 20 anys mes jove que ell

Males notícies per a les fans d’Alejandro Sanz. El conegut cantant malagueny sembla haver trobat un nou amor. Recentment, diverses fotografies en companyia de l’actriu Candela Márquez han encès els rumors d’un romanç entre l’intèrpret d’"Amiga meua" i aquesta famosa actriu de telenovel·les.

Els rumors van començar a cobrar força aquest cap de setmana, quan Sanz, de 55 anys, va assistir al partit de l’Inter de Miami contra el New England Revolution en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, acompanyat per la jove actriu de 36 anys.

L’artista va ser convidat pel seu amic David Beckham, el fundador de l’Inter de Miami, i se’ls va veure gaudint del partit, on l’exfutbolista va saludar Sanz amb una abraçada. Després, el cantant va presentar a Candela, qui també va saludar Beckham amb afecte abans de compartir una breu conversa.

Candela no va tardar a compartir moments de l’esdeveniment a les seues xarxes socials, on va mostrar imatges de l’estadi i detalls del partit, que va acabar amb una contundent victòria de l’Inter de Miami (6-2). Tot i que encara no han publicat fotos junts, la seua aparició al mateix lloc ha alimentat les especulacions sobre la seua relació, especialment per les seues interaccions a Instagram, que han capturat l’atenció dels seus seguidors.

El 18 d’octubre, Candela va publicar una foto amb la pregunta "I què faig?" al que Sanz va contestar: "Jo tinc idees". Candela, en resposta, va dir: "En 12 hores m’ho dius", augmentant encara més els rumors sobre un possible romanç entre ambdós.

Candela Márquez, originària de València i nascuda el 28 de febrer de 1988, va iniciar la seua carrera en l’actuació als 7 anys en anuncis publicitaris. Als 20, es va mudar Madrid i va debutar en la sèrie "La fuga", on va treballar amb María Valverde i Aitor Luna. Després, va tenir papers a Aída i va participar en l’obra de teatre "Ens veiem al cel" el 2014, al costat de Marlène Mourreau i Francisco Florido.

La seua popularitat a Llatinoamèrica va crèixer en interpretar a Aitana en la telenovel·la "Noia italiana ve a casar-se, on va compartir escenari amb reconegudes figures del gènere". A més, ha participat en altres exitoses produccions com "Betty en NY", "Foc ardent", "S.O.S: m’estic enamorant" i "Malverde: el sant patró".

Amb prop d’un milió de seguidors a Instagram, Candela comparteix detalls de la seua vida diària i els seus projectes. També és amant dels animals, mostrant a les seues xarxes a la seua chihuahua adoptada, Duna, i al seu imponent Dòberman. Recentment, s’ha involucrat en el rodatge de "La cruïlla" al costat d’Eduardo Velasco, Ástrid Janer i Rodrigo Guirao.