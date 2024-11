Núria Roca desolada per La DANA : "Quina pena la meua terra"

El sud-est d’Espanya pateix les conseqüències d’una DANA devastadora que ja ha cobrat la vida d’almenys 95 persones i ha provocat seriosos danys materials. Comunitats com València, Castella-la Manxa i Andalusia són les més afectades, mentre els equips de rescat lluiten per enfrontar el desastre. En xarxes socials, la tragèdia ha despertat un torrent de suport i commoció, reflectit en les impactants imatges de carrers negats i vehicles arrossegats per l’aigua. Figures públiques com Nuria Roca han alçat la seua veu per solidaritzar-se amb les víctimes.

Diversos rostres coneguts han manifestat el seu dolor i preocupació en xarxes socials. La presentadora Nuria Roca, natural de Moncada (València), va mostrar la seua tristesa: “Quin desastre, quina pena. Horrible. Quina llàstima, la meua terra. Molt ànim a tots els afectats i als familiars dels desapareguts. Quanta angoixa”, va escriure en un post.

El seu missatge ha ressonat entre col·legues com Maribel Verdú i David Bustamante, que es van sumar amb mostres de suport. El cantant va escriure: “No entenc com això no es pot preveure”, mentre que l’influencera Marta Lozano va expressar la seua tristesa: “Se’m parteix el cor”.

La presentadora Carmen Alcayde va compartir una sola paraula que resumeix el seu sentir: “Consternada”. Va aprofitar el seu missatge per enviar “tot el meu afecte i suport als més afectats i als familiars de les víctimes”. D’altra banda, Pilar Eyre va realitzar una comanda urgent d’ajuda per a sis cavalls atrapats sense aigua ni aliment a prop de la A3, mostrant la desesperació de la situació.

Des d’Albacete, l’artista Rozalén va expressar la seua preocupació per la seua terra natal, Letur, i va compartir números de contacte per a aquells que necessitin ajuda a la zona.

El cantant Alejandro Sanz, profundament afectat, va llançar un missatge crític cap als polítics: "A tots els representants del poble, del punyeter signe que siguin. Posin-se a treballar per pal·liar la tragèdia en Espanya encara que sigui per una sola vegada en les seues vides i deixin de fotre amb la seua xerrameca reiterativa, manipuladora i gastada". Amb aquest missatge, Sanz reclama més accions i menys paraules, demanant que mostrin "dignitat, humanitat i estiguin a l’altura dels seus càrrecs".

Sanz va insistir que els polítics han d’acudir a les zones afectades per viure en carn pròpia la tragèdia. “Espanya els està mirant i el món també. No ens mengin més el cap i facin la seva punyetera feina. El meu amor va per a todxs lxs afectadxs”, va acabar amb fermesa.

Amb cada actualització, els estralls de la DANA continuen commocionant el país. Aquest temporal ha deixat enjòlit tot Espanya, i la solidaritat de personatges reconeguts ajuda a visibilitzar les necessitats dels afectats i a generar consciència sobre la magnitud de la tragèdia.