Risto Mejide i Grècia Castta sorprenen amb el seu romanç a Madrid

Risto Mejide torna a acaparar titulars amb la seua vida amorosa. Després d’una rompida i mediàtica relació amb Natalia Almarcha, ara se li ha vist amb una nova companyia: l’actriu Grècia Castta. Aquesta setmana, diversos mitjans han captat la parella en actitud afectuosa pels carrers de Madrid, i la notícia no ha passat desapercebuda.

Grècia Castta, coneguda pels seus papers en sèries com Cuéntame com va passar, El príncep i la pel·lícula Torrente 5, ha cridat l’atenció no només per la seua relació amb Risto, sinó també perquè té 28 anys, el que marca una diferència d’edat significativa respecte al presentador, qui en té 48. La parella va ser vista públicament en un concert de Joan Dausà, on es van mostrar molt units, presos de la mà, sense amagar la seua proximitat. Segons va compartir en exclusiva SETMANA, la relació sembla florir sense que el presentador o l’actriu intentin ocultar-la.

Ana Gurgui, periodista de Mamarazzis, va ser qui va revelar la identitat de la nova parella de Mejide, destacant que ambdós van començar a seguir-se a Instagram al setembre i no han deixat d’intercanviar “likes” des d’aleshores. A més, Grècia va compartir recentment una cançó de Julio Iglesias, la qual cosa podria ser una picada d’ullet al gust musical del publicista, un detall que no ha passat desapercebut per als seguidors d’ambdós.

Risto Mejide

Després de conèixer-se la identitat de Grècia, van sorgir rumors que la vinculaven sentimentalment amb David de María i Nacho Cano. Tanmateix, l’actriu va ser clara a Instagram en negar aquestes especulacions. No va desmentir, tanmateix, el seu vincle amb Mejide, deixant la porta oberta a interpretacions i augmentant l’interès en la seua relació.