Ester Expósito respon a les crítiques: “El meu cos, la meua decisió”

L’actriu Ester Expósito, coneguda pel seu icònic paper en Elit i per protagonitzar recentment la pel·lícula de terror El plor, no ha dubtat a alçar la veu contra les crítiques que ha rebut per suposades cirurgies facials després de la seua aparició a La revolta. En un esdeveniment d’Harper’s Bazaar, Expósito va compartir la seua postura amb fermesa, enviant un clar missatge a aquells que la jutgen sense fonament.

En la seua intervenció, Expósito va explicar que ha reflexionat sobre les moltes formes de violència que pateixen les dones, especialment en xarxes socials. “És comú que algú s’amagui darrere d’una pantalla i d’una xarxa social per criticar el cos d’una dona i assenyalar-la per això”, va assenyalar l’actriu, mostrant el seu descontentament amb els qui es dediquen a jutjar l’aparença d’altres des de l’anonimat.

L’actriu va ser directa i clara sobre el dret a decidir sobre el seu propi cos: “Avui vull assenyalar aquestes persones i dir-los que el que fan no està bé. No s’ha d’opinar sobre l’aparença d’una altra persona, i menys encara si no saps del que parles”, va dir Expósito, mostrant el seu avorriment.

Esther Expósito

L’actriu va afegir que ella ha après a gestionar aquests atacs, però el seu missatge va dirigit a altres dones que encara poden veure’s afectats. “Ho faig per altres noies que no tenen per què suportar això”, va aclarir, ressaltant que la pressió social sobre l’aspecte físic continua sent una càrrega injusta per a moltes.

Expósito va admetre sentir-se cansada de llegir comentaris falsos sobre el seu físic: “Des que tinc 19 anys porto escoltant que m’he fet desenes de cirurgies. Ara, l’últim és que m’he posat bòtox o m’he estirat la cara. Però no, simplement he pujat de pes, com qualsevol persona”. Amb aquest exemple, l’actriu va destacar que les dones també canvien físicament i això és una cosa normal. “Les dones i els homes creixem, ens aprimem, guanyem pes. Això significa que som vius. No som nines. No ens quedarem sempre igual”, va afirmar amb contundència.

Expósito va tancar el seu missatge demanant que es deixi de jutjar a les dones amb lupa. “mai no se sap per la qual cosa està passant una persona”, va recordar, instant que cadascú respecti les decisions alienes. El seu discurs ha estat àmpliament aplaudit, deixant clar que, encara que ignora les crítiques, no dubta a defensar a totes les dones que enfronten situacions similars d’assetjament i judici social.