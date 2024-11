Lleida TV retransmet els premis Cambra Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida Televisió emet dissabte els Premis Cambra que s'han celebrat aquest dijous a La Llotja de Lleida amb l'objectiu de fer un reconeixement a aquelles empreses i persones emprenedores que contribueixen a potenciar el desenvolupament econòmic i social de la seva demarcació. La presentadora, periodista i escriptora Núria Marín ha presentat l'acte, que ha comptat amb la participació del Cor de l'Orfeó Lleidatà.

S'han lliurat premis en cinc categories diferents. El premi a l'emprenedoria ha anat a parar a Uniscool (Universal Smart Cooling SL), el premi a la innnovació l'ha rebut Unigroup (Inch Henge SL), l'empresa Pons (Euroaliment PAC SLU) ha guanyat el premi a la internacionalització, el de la sostenibilitat ha estat atorgat al grup Griñó Ecològic, mentre que Jaume Alsina ha rebut el reconeixement a la trajectòria personal.

Els premis es podran seguir de forma íntegra el dissabte a les 22.30 hores. Tots els premiats seran presents el proper dimarts a la tertúlia de l'A Diari amb Santi Roig a partir de les 21.30 hores.

Lleida TV també emet els VII premis Antoni Carné

Per un altre costat, l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català celebra aquest divendres a l'Orfeó Lleidatà la 7a edició dels Premis Antoni Carné per tal de reconèixer les bones pràctiques associatives, així com els projectes i activitats que divulguen en matèria de patrimoni cultural immaterial. S'han atorgat premis en tres categories: Activitat, Projecte i Entitat.

És la primera vegada que aquests premis se celebren a la ciutat de Lleida. Es podran veure de forma íntegra el diumenge a les 23 hores i se'n farà reemissió el dimarts a les 10.30 h i diumenge, 16 de novembre, a les 11 h del matí. El presentador Josep Cambray conversarà amb tots els premiats en un set instal·lat a la mateixa catifa vermella.