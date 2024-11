'La Sexta Columna' se centra en la dana i el canvi climàtic

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Sexta Columna abordarà aquesta nit les conseqüències de la catàstrofe ocorreguda a València per la dana i com aquest succés confirma que vivim en una nova era, que ja no es tracta del canvi climàtic, ara es parla del nou clima. Aquests fenòmens naturals que arriben a ser letals abans eren excepcionals i ara comencen a ser molt freqüents. També analitzarà el paper dels polítics que eviten enfrontar-se als desastres mediambientals amb retards per prendre decisions a València, representants que van actuar tard i que han eliminat recentment serveis d’emergència i desprestigien la ciència.

La coordinació de les institucions està en dubte en una societat que s’ha vist obligada a salvar-se amb l’ajuda de persones i voluntaris. D’altra banda, a les 22.30 hores, Equipo de investigación emet El asesino de TikTok.