El concurs internacional Eurovisió Junior escalfa motors per a la celebració de la seua gala d’aquest dissabte a la Caja Mágica de Madrid. La representant espanyola, Chloe DelaRosa, va trepitjar ahir l’escenari per primera vegada per portar a terme els assajos de l’espectacle, en el qual interpretarà la cançó Como la Lola.