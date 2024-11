L'entrega dels Ondas, homenatge a la ràdio en el seu centenari

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La recepció i la gala d’entrega dels Premis Ondas 2024 es van celebrar ahir a la tarda coincidint amb el centenari de la ràdio a Espanya. Durant la recepció que va tenir lloc al Palauet Albéniz de Barcelona, tots els periodistes guardonats van reflexionar sobre la desinformació a les xarxes socials i l’abandó de la xarxa social X de diaris com La Vanguardia i The Guardian. El presentador David Broncano, la periodista Àngels Barceló i els directors Javier Calvo i Javier Ambrossi van ser alguns dels noms més aclamats. Broncano va fer broma amb la premsa sobre el premi i va assegurar que no esperava tanta audiència a La Revuelta. Barceló, que rep un Ondas a la trajectòria, va parlar sobre la importància que tenen els periodistes davant de la desinformació. D’altra banda, Calvo i Ambrossi van rebre gran part d’atenció pel seu treball a La Mesías acompanyats de les actrius Ana Rujas, Macarena García i Carmen Machi. La gala d’entrega es va celebrar a la tarda al Gran Teatre del Liceu i va comptar amb la presentació del periodista José Luis Sastre i el còmic Miguel Maldonado i amb les actuacions d’Estopa, Los Chichos i l’Orquestra Filharmònica del conservatori de Girona.