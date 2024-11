Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La sala d’exposicions de la delegació a Lleida del Col·legi d’Arquitectes acull l’exposició Terra no és un tot, amb trenta imatges captades pel fotògraf lleidatà Llorenç Melgosa, amb les diferents accepcions de la paraula terra com a protagonistes. Per aquest motiu, Melgosa és entrevistat avui per Glòria Farré a DiS.